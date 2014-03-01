Завтрашнє Народне віче у Києві присвятять Криму

20:13, 01 березня 2014
Київ
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Народне віче буде присвячене необхідності збереження територіальної цілісності України.

Завтра кияни зберуться на підтримку Крима

Завтра, 2 березня, о 12.00 на Майдані Незалежності в Києві відбудеться Народне віче.

Про це повідомляє ВО "Майдан".

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Народне віче буде присвячене необхідності збереження територіальної цілісності України та пройде під гаслом "Україна та Крим - єдині!".

До участі у Віче запрошуються усі небайдужі кияни, гості столиці та активісти Майдану.

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