Завтрашнє Народне віче у Києві присвятять Криму
20:13, 01 березня 2014Київ
0
Народне віче буде присвячене необхідності збереження територіальної цілісності України.
Завтра кияни зберуться на підтримку Криму
Завтра, 2 березня, о 12.00 на Майдані Незалежності в Києві відбудеться Народне віче.
Про це повідомляє ВО "Майдан".
Читайте такожМЗС Росії в дестабілізації ситуації в Криму звинуватив Київ
Народне віче буде присвячене необхідності збереження територіальної цілісності України та пройде під гаслом "Україна та Крим - єдині!".
До участі у Віче запрошуються усі небайдужі кияни, гості столиці та активісти Майдану.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter