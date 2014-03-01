Завтрашнє Народне віче у Києві присвятять Криму

Народне віче буде присвячене необхідності збереження територіальної цілісності України.

Завтра, 2 березня, о 12.00 на Майдані Незалежності в Києві відбудеться Народне віче. Про це повідомляє ВО "Майдан". Читайте такожМЗС Росії в дестабілізації ситуації в Криму звинуватив Київ Народне віче буде присвячене необхідності збереження територіальної цілісності України та пройде під гаслом "Україна та Крим - єдині!". До участі у Віче запрошуються усі небайдужі кияни, гості столиці та активісти Майдану.

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