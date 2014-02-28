У Києві на станції метро "Житомирська" та "Іподром" працюватиме лише один вихід

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" з метою скорочення експлуатаційних витрат з 1 березня 2014 року має намір закрити для пасажирів вестибуль №1 станції "Житомирська" (східний вестибуль) і вестибуль №1 станції "Іподром" (вихід до автостанції "Південна"), повідомили у прес-службі метрополітену.

«Київський метрополітен» через дуже тяжкий фінансовий стан вимушений вживати заходи із зменшення експлуатаційних витрат підприємства. На підставі проведеного аналізу пасажиропотоків і для забезпечення належного рівня обслуговування пасажирів змінюється режим роботи двох станцій метрополітену. З 1 березня 2014 вестибуль №1 станції «Житомирська» (східний вестибуль) і вестибуль №1 станції «Іподром» (вихід до автостанції «Південна») будуть закриті для пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Прес-служба метрополітену звертається до пасажирів з проханням користуватися діючими вестибулями даних станцій.

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Як повідомляв УНІАН, комунальне підприємство "Київський метрополітен" у 2013 році збільшило перевезення пасажирів порівняно з 2012 роком на 1,8% - до 536,2 млн осіб.

За підсумками 2013 року Київський метрополітен збільшив чистий збиток порівняно з 2012 роком на 4,8% - до 362,1 млн грн.

Довідка УНІАН. Київський метрополітен має 3 діючих лінії, сумарна експлуатаційна довжина яких становить близько 69 км. До послуг пасажирів 52 станції з трьома пересадковими вузлами. Парк пасажирських вагонів метрополітену становить 794 одиниці.