Невідомі намагалися захопити Солом'янську РДА в Києві, у охорони відібрали зброю

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Відділу зв’язків з громадськістю столичної міліції.

Зокрема, за даними ВЗГ, спецлінією 102 до Солом’янського райуправління міліції надійшло повідомлення про те, що невідомі намагаються захопити Солом’янську райдержадміністрацію.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група рай управління, яка встановила, що в приміщенні Солом’янської РДА перебуває близько 20 невідомих в масках, які захопили кабінет голови РДА. Надати свої анкетні дані чоловіки відмовилися.

Сам керівник райдержадміністрації на момент виклику був доставлений каретою «швидкої» до лікувального закладу. Його заступника також госпіталізували до лікарні з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та забійні рани м’яких тканин голови». Потерпілий пояснив, що в приміщенні райадміністрації невідомий вдарив його по голові предметом, схожим на пістолет, повідомили в ГУ МВС.

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Також співробітники міліції встановили, що в одного з працівників Управління державної служби охорони Святошинського РУ ГУМВС України в Києві, який знаходився на чергуванні в приміщенні райдержадміністрації, невідомі особи під погрозою предмета, схожого на пістолет, відібрали табельну зброю, йдеться в повідомленні.

Матеріали зареєстровано Солом’янським райуправлінням столичної міліції, відкрито кримінальні провадження за вчинення правопорушень, передбачених ст. 125 «Умисне легке тілесне ушкодження» та ст.187 «Розбій» КК України.

Разом з тим, як повідомили у ВЗГ, завдяки спільним злагодженим діям оперативників Управління карного розшуку столичної міліції та 8-ї сотні афганців Народної самооборони особи правопорушників наразі встановлено, відібрану табельну зброю повернуто співробітникові ДСО.