Київську облраду очолив Бабенко - «УДАР»

Новим головою Київської облради обрано члена фракції «УДАР» Миколу Бабенка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», відповідне рішення шляхом таємного голосування підтримали 88 із 117 присутніх депутатів, котрі представляли усі фракції Київської облради та позафракційних депутатів на черговій сесії Київської обласної ради.

На цю посаду кандидатуру Бабенка було висунуто за погодженою пропозицією депутатських фракцій політичних партій «УДАР», ВО «Батьківщина» та ВО «Свобода».

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Окрім цього, під час засідання облради було оголошено про вихід понад 70 депутатів із фракції Партії регіонів.

Раніше у зв’язку з останніми подіями в державі та зміною суспільно-політичної ситуації голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк, голова Київської обласної ради Олександр Качний та його заступники написали заяви про відставку.