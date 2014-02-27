1 березня у Києві пройде масштабний суботник

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Спочатку всі зусилля громадськості заплановано було зосередити на центрі міста, зокрема, у Маріїнському парку, на вул. Хрещатик та інших прилеглих до центру вулиць. Але, завдяки активній роботі комунальних служб, зусиллям волонтерів громадських організацій та активістів Євромайдану, санітарний стан центральних вулиць міста є задовільним, вулиці чисті, усе сміття вивезено та ведуться роботи щодо підтримки чистоти», - зазначили у прес-службі.

У КМДА також зауважили, що «у зв’язку із великою кількістю охочих зробити Київ чистішим перелік місць, які потребують допомоги волонтерів, окрім центру столиці, значно збільшився».

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«Не сміти, адже саме з тебе починається чисте місто!» – саме під таким гаслом проводиться суботник 1 березня. І саме таким гаслом мають керуватись кияни після суботника», – переконаний директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Сергій Садовой.

Як нагадали у прес-службі, голова КМДА Володимир Макеєнко підтримав ініціативу киян щодо проведення загальноміського суботника 1 березня 2014 року о 10:00.

Очільник міськдержадміністрації дав доручення залучити до прибирання всі міські комунальні служби та техніку, а також надати необхідний інвентар.