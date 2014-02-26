Голова Київської міської державної адміністрації Володимир Макеєнко пообіцяв знайти кошти на пам'ятник Небесній Сотні.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Натомість, заяви окремих чиновників про відсутність коштів на меморіал Героям Майдану, очільник КМДА назвав "прикладом непрофесійності".

"Щойно прочитав в новинах, що київський чиновник Захарченко, пожалівся на відсутність коштів на встановлення пам'ятника Небесній Сотні. Це яскравий приклад непрофесійності деяких київських чиновників. Ще немає проекту, щоб оцінити його вартість, а вже кажуть, що грошей на нього немає. Я особисто гарантую, що гроші будуть", - написав Макеєнко.

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Як раніше повідомляв УНІАН, головний архітектор Києва Сергій Целовальник закликав не ухвалювати поспішних рішень щодо проектів відновлення Майдану Незалежності та створення пам’ятника героям Небесної сотні.

"Для початку потрібно прибрати всю територію. А далі буде видно, яке архітектурне рішення краще за все підійде для втілення і яке фінансування ми матимемо для цього", - зазначив він.