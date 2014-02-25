У ЦВК заявили, що вибори в Києві проходитимуть за змішаною системою

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу журналістам сказав заступник голови Центральної виборчої комісії України Андрій Магера.

“Вибори депутатів Київської міської ради будуть відбуватись за так званою “паралельною виборчою системою”, тобто мажоритарно-пропорційною, де половина депутатів міської ради буде обиратись за списками політичних партій, а інша половина - за мажоритарними виборчими округами. У цьому зв'язку Київська міська виборча комісія зобов'язана буде утворити мажоритарні виборчі округи і визначити їх межі, по можливості ЦВК у разі потреби допоможе їм в організаційному плані”, - сказав Магера, відповідаючи на запитання, за якою системою будуть проводитись вибори депутатів Київради у зв'язку з повернення до Конституції 2004 року.

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Він також зазначив, що наразі відповідні служби секретаріату ЦВК будуть обчислювати суму, яка необхідна для проведення виборів у Києві, з урахуванням того, що вони відбудуться одночасно з позачерговими президентськими виборами.

“Дуже хотілось би, аби дільничні виборчі комісії для одних і інших виборів були спільними, що дасть змогу зекономити кошти”, - сказав він, додавши, що завтра-післязавтра інформація з приводу того, скільки потрібно коштів для проведення виборів у Києві, буде відомою.

Він нагадав, що на проведення позачергових президентських виборів виділено майже 2 млрд грн., більше 1 млрд передбачено на оплату праці членів виборчих комісій.

“Понад 1 млрд — це кошти, які будуть виділятись на оплату праці членів дільничних виборчих комісій. Вони будуть обслуговувати місцеві вибори і вибори Президента. Отже, економія буде серйозною. Якщо б зараз проводились вибори голови КМДА і депутатів Київради, то, очевидно, вартість цих виборів була б набагато дорожчою, мені здається, разів у два, а так це дозволить зекономити кошти”, - зазначив Магера.

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Він також наголосив на тому, що необхідно буде обов'язково внести зміни до закону про місцеві вибори і вибори Президента.

“Бо і один і інший закон на сьогодні забороняє роботу членів ДВК і на президентських, і на місцевих виборах. Якщо таких змін не буде, то на кожній дільниці потрібно буде утворити по дві ДВК”, - сказав Магера, висловивши сподівання, що відповідні зміни до законів будуть внесені і комісії на двох виборах будуть спільними.

Він також зазначив, що в законі потрібно передбачити і внести відповідні зміни, щоб у Києві були районні виборчі комісії.