Герега розповіла, чому вона залишила Україну

Заступник міського голови - секретар Київради Галина Герега відбула до Відня на зустріч у межах підготовки до 26-ої пленарної сесії Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, яка відбудеться наприкінці березня у Страсбурзі.

Про це повідомляється на офіційному сайті Гереги.

Вона зазначає, що вже не перший рік входить до складу української делегації Конгресу. “Традиційно перед цим важливим заходом я проводжу зустрічі з представниками місцевого самоврядування в Європі, щоб обговорити теми, які будуть дискутуватися на Конгресі, обмінятися досвідом та напрацюваннями", - зазначила Герега.

За її словами, днями вона також планує відвідати м. Брюссель, а потім повернеться до України.

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Вона запевнила, що і надалі працюватиме задля розвитку Києва.

"Хочу нагадати, що за законом я продовжую виконувати обов'язки заступника міського голови - секретаря Київради до того часу, поки написану мною заяву не прийме до відома міська рада. Я - відповідальна людина, і поки не передам повноваження, не полишу справи. Мені немає чого боятися, тому що свою роботу я виконувала чесно та згідно з законом і можу відкрито подивитися в очі і новій владі, і усім киянам", - зокрема зазначає Герега.

Як повідомляв УНІАН, Герега вчора написала заяву про відставку з посади секретаря Київради.