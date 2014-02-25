Рада призначила вибори у Києві на 25 травня
13:46, 25 лютого 2014Київ
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Верховна Рада ухвалила постанову про призначення позачергових виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради на 25 травня 2014 року.
Постанова набирає чинності з дня її прийняття / 0629.com.ua
Як передає кореспондент УНІАН, за постанову народного депутата від «Батьківщини» Володимира Яворівського проголосував 331 народний депутат із 363, зареєстрованих у сесійній залі.
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Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Як зазначив голова Комітету ВР з питань державного будівництва та самоврядування Давид Жванія, комітет розглядав близько десяти проектів постанов про призначення .виборів у столиці.
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