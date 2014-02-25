Рада призначила вибори у Києві на 25 травня

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову народного депутата від «Батьківщини» Володимира Яворівського проголосував 331 народний депутат із 363, зареєстрованих у сесійній залі.

Читайте такожРада призначила вибори у Києві на 25 травня

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Як зазначив голова Комітету ВР з питань державного будівництва та самоврядування Давид Жванія, комітет розглядав близько десяти проектів постанов про призначення .виборів у столиці.