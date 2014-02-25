На станції метро “Театральна” прибрали радянські лозунги та планують зняти Леніна

У столичному метрополітені на станції метро “Театральна” знято лозунги радянських часів, що розміщувались на колонах станції, і найближчим часом буде демонтовано барельєф Леніна.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КП “Київський метрополітен”.

Як зазначив співрозмовник агентства, рішення було прийнято у зв’язку з відповідним зверненням Самооборони Майдану та громадської організації “Майдан”.

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Наразі вже знято 24 таблички з лозунгами. Вони є власністю метрополітену, тому поки залишатимуться на підприємстві. Що стосується барельєфа Леніна, то його демонтувати, за поясненням прес-служби, непросто, оскільки він важить до 6 тонн. У зв’язку з чим наразі фахівці працюють над планом його вилучення з конструкцій станції.

За словами співробітника прес-служби, більше немає станцій в київському метро, які б прикрашала символіка радянських часів.