Головний архітектор Києва закликає не поспішати з реконструкцією Майдану

Головний архітектор Києва Сергій Целовальник закликає не ухвалювати поспішних рішень щодо проектів відновлення Майдану Незалежності та створення пам’ятника героям Небесної сотні.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту містобудування та архітектури КМДА.

Целовальник зазначає, що Майдан Незалежності і прилеглі до нього вулиці, в тому числі Хрещатик, потребують реконструкції. Однак, яким саме має бути Майдан і коли почнеться його відновлення, поки що не вирішено.

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«Як архітектор, я вважаю, що сучасний вигляд Майдану є відображенням подій, які відбулися останнім часом у Києві. І, можливо, його потрібно було б повністю змінити. Для початку потрібно прибрати всю територію. А далі буде видно, яке архітектурне рішення краще за все підійде для втілення і яке фінансування ми матимемо для цього», - зазначив він.

Целовальник додав, що підтримує висловлену народом ідею щодо вшанування пам’яті героїв Небесної сотні, і вважає, що тільки свідомий підхід може забезпечити безпомилкове соціальне та архітектурно-просторове рішення щодо середовища головної площі столиці, яка стала символом боротьби українців за свої права.

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«… Ми обов'язково вшануємо загиблих людей, потрібно лише знайти правильне рішення, підібрати правильний художній образ для відображення цих трагічних подій. Зі свого досвіду можу сказати одне - що поспіхом вирішувати ніколи нічого не можна. Дії мають бути виваженими, спокійними, узгодженими з народом”, - наголосив головний архітектор міста.

Він пропонує виробити загальнонародний сценарій зі створення важливих для громадян міських просторів, які не лише нагадуватимуть про події Євромайдану, а й збережуть середовище центральної функціонально насиченої частини міста.

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Для цього, за словами Целовальника, потрібно створити громадську раду, яка визначить ідеологію проекту, далі - обговорити вироблену ідеологію проекту з народом України, організувати та провести загальноукраїнський архітектурний конкурс з подальшим всебічним обговоренням та забезпечити адміністративно-організаційний супровід ухвалених рішень на загальнодержавному та муніципальному рівнях.

Департамент містобудування та архітектури спільно з представниками громадськості готовий виступити координатором заявлених вище заходів.