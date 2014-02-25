Громадська рада Києва оголосила недовіру керівникам міської влади

Про це в своєму блозі повідомила Голова Громадської ради Марина Бурмака.

Таке рішення було прийнято за результатами обговорення незадовільної організації чиновниками надання екстреної допомоги в умовах підвищеного травматологічного та епідеміологічного ризику для життя і здоров'я громадян. За словами доктора медичних наук Ольги Горбунової, під час бойових дій не були організовані оперативні намети для розміщення пунктів тимчасового базування бригад екстреної медичної допомоги. На Майдані Незалежності і прилеглих територіях не здійснювалися заходи по попередженню і ліквідації епідемій і спалахів інфекційних хвороб. Як раз навпаки, чиновники перешкоджали вивозу сміття та прибирання туалетів і навмисне провокували спалах епідемій серед учасників Майдану.

Люди обурені, що міською владою не були широко поширені серед киян адреси і телефони закладів охорони здоров'я, куди вони можуть звертатися за допомогою. Тим більше, що в результаті недолугої медичної реформи значну частину лікарень, до яких кияни звикли, взагалі ліквідували.

Ще одне важливе питання - протягом цих місяців міською владою не проводилися заходи з охорони громадського порядку в Києві.

Також Громадська рада підготувала звернення до Верховної Ради України про створення спеціальної слідчої комісії щодо невідкладного та об'єктивного розслідування діяльності київської влади в ці місяці.