У Києві ініціюють створення парку пам’яті Небесної Сотні

11:22, 25 лютого 2014
Київ
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Парк буде закладено навесні, як тільки встановиться тепла погода, при якій можна висаджувати дерева.

Парку пам’яті Небесної Сотні створять у Святошинському районі м. Києва

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики Денис Москаль ініціює створення парку пам’яті Небесної Сотні у Святошинському районі м. Києва на вул. Відпочинку.

Про це УНІАН повідомили в комісії Київради.

«Як голова екологічної комісії Київради я ініціюю створення парку пам’яті Небесної Сотні. Це найменше, що ми можемо зробити для вшанування загиблих Героїв, які віддали свої життя за майбутнє України», - зазначив Москаль.

Він додав, що парк буде закладено навесні, як тільки встановиться тепла погода, при якій можна висаджувати дерева.

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Москаль звернувся до всіх небайдужих киян приєднатися до цієї ініціативи.

Як повідомляли ЗМІ, на Майдані у неділю, 23 лютого, під час жалобного Віче по загиблим учасникам протестних акцій в центрі столиці було запропоновано прейменувати вулицю Інститутську на вулицю імені Небесної Сотні. Активісти також виступили за те, щоб всі існуючі вулиці Леніна в Україні перейменувати на вулиці Небесної Сотні.

24 лютого у селі Свидівок Черкаського району Черкаської області вулицю Леніна перейменували на вулицю Героїв Небесної Сотні.

Відповідне рішення було прийнято депутатами Свидівоцької сільради. Це перша офіційна вулиця Героїв Небесної Сотні на Черкащині.

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