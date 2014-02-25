Depeche Mode скасували концерт у Києві

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу групи

"Depeche Mode з жалем повідомляє, що у зв'язку з громадянськими заворушеннями і нестабільністю в Києві і в усій Україні, концерт, запланований на середу, 26 лютого, в Міжнародному виставковому центрі в Києві, був скасований", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Читайте такожУкраїна заслуговує бути частиною ЄС більше, ніж будь-хто інший - гітарист Depeche ModeВідзначається, що в сформованій ситуації неможливо забезпечити безпеку групи та її прихильників під час виступу.

"Думки групи в цей складний період з українцями, і вони щиро сподіваються, що наступного разу зможуть виступити для фанатів у Києві і в Україні", - уточнюється в повідомленні.