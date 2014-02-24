У Києві неподалік від фабрики "Рошен" почалася пожежа

У складських приміщеннях по вул. Саперно-Слобідської загорілися дерев'яні палети.

У Києві на вулиці Саперно-Слобідській біля складських приміщення поряд з металобазою, неподалік від фабрики "Рошен", загорілися дерев'яні палети. Про це УНІАН повідомили очевидці. Загоряння виникло на території Оптової бази. Читайте такожПорошенко заявив про затримання можливого вбивці журналіста Веремія Охорона об'єкта намагалася спочатку загасити пожежу власними зусиллями, проте вогонь перекинувся на складські приміщення. Наразі на місце пожежі прибули пожежні наряди.

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