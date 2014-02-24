Дизайнер Скляревський створив серію табличок, які застерігають киян від проявів "жлобства" у місті
Дизайнер Ігор Скляревський створив серію табличок, які застерігають киян від "жлобства".
Табличоки популяризують "громадську варту" в районах, повідомляє Українська правда.
Перша партія вказівників встановлена на вулиці Червоноармійській у районі метро "Палац Україна". Таблички нагадують місцевим жителям, що на вулицях "стало небезпечно" пити, смітити "гоп-стопити", "голосно гульбасити" і що відтепер "квартал під охороною".
"...Мені захотілося пояснити людям, що якщо раніше вважалося, що жлобство - це погано, то тепер активне й агресивне жлобство - ще гірше. Крім того, бути агресивним жлобом стало небезпечно, тому що тепер цим займається не тільки міліція, а й звичайні люди", - пояснює Скляревський.
Дизайнер збирається викласти файли для друку у відкритий доступ і закликає всіх роздруковувати наклейки і розміщувати там, де є необхідність.