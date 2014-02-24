Київський зоопарк бере шефство над тваринами у Межигір’ї

Київський зоопарк бере шефство над тваринами, що утримуються у Межигір’ї.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського зоопарку, вранці, 24 лютого 2014 року, на виконання доручення Київського міського голови Володимира Макеєнка генеральний директор Київського зоопарку Євгеній Кирилюк направив представників зоопарку у відрядження до маєтку у Межигір’ї з метою вивчення ситуації щодо тварин, які залишилися там без належного нагляду.

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Фахівцями Київського зоопарку, а саме заступником по зоочастині Ігорем Марійчуком та головним лікарем ветеринарної медицини Інною Васильковською, буде ретельно вивчено стан здоров’я тварин, проведено їх інвентаризацію та перевірено наявність та якість кормової бази.

За результатами роботи фахівців Київського зоопарку буде обговорюватися питання щодо розташування тварин у зоопарку.

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