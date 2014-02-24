Голова Київської ОДА подав у відставку
15:26, 24 лютого 2014Київ
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Голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк написав заяву про звільнення.
Анатолій Присяжнюк подав у відставку
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської ОДА, коментуючи своє рішення, Присяжнюк повідомив, що у зв’язку зі змінами в управлінні держави та самоусуненням попереднього керівництва держави від виконання своїх обов’язків цей крок є невідворотнім.
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«Водночас запевняю, що до прийняття відповідного рішення я буду виконувати свої обов’язки відповідно до чинного законодавства разом зі своїми заступниками», - додав голова КОДА.
На плановій нараді з керівниками управлінь та департаментів КОДА Присяжнюк наголосив на необхідності забезпечити життєдіяльність області.
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