Голова Київської ОДА подав у відставку

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської ОДА, коментуючи своє рішення, Присяжнюк повідомив, що у зв’язку зі змінами в управлінні держави та самоусуненням попереднього керівництва держави від виконання своїх обов’язків цей крок є невідворотнім.

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«Водночас запевняю, що до прийняття відповідного рішення я буду виконувати свої обов’язки відповідно до чинного законодавства разом зі своїми заступниками», - додав голова КОДА.

На плановій нараді з керівниками управлінь та департаментів КОДА Присяжнюк наголосив на необхідності забезпечити життєдіяльність області.