Галина Герега подала заяву про відставку з посади заступника голови КМДА - секретаря Київради.

Таку інформацію підтвердила УНІАН прес-секретар Гереги Юлія Чудновець.

За її словами, заяву Герега написала сьогодні за власним бажанням.

Водночас Чудновець зазначила, що повноваження секретаря Київради припиняються згідно зі статтею 56 закону про місцеве самоврядування з моменту, коли депутати Київради на своєму засіданні розглянуть цю заяву та візьмуть її до уваги.

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Довідка УНІАН. Герега була обрана секретарем Київради 20 квітня 2011 року.

Після дострокового складення мером Києва Леонідом Черновецьким своїх повноважень 1 червня 2012 року Герега виконувала обов'язки міського голови.