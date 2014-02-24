Станція метро Майдан Незалежності запрацювала на вхід і вихід
08:49, 24 лютого 2014Київ
0
Сьогодні Київський метрополітен повністю відновив свою роботу
Станція Майдан Незалежності повноцінно запрацювала
Останньою повноцінно – на вхід, вихід і пересадку запрацювала станція «Майдан Незалежності», передає Радіо Свобода.
23 лютого офіційний сайт метрополітену повідомляв, що «24 лютого 2014 року за узгодженням з самообороною Майдану Київський метрополітен відчиняє для входу й виходу пасажирів станцію «Майдан Незалежності».
Читайте такожУ Києві повністю зупинено рух метроРобота Київського метрополітену вперше за більш як 50 років була зупинена близько 16:00 18 лютого. Метро повністю не працювало близько двох діб, що спричинило транспортний колапс у столиці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter