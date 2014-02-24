Станція метро Майдан Незалежності запрацювала на вхід і вихід

Останньою повноцінно – на вхід, вихід і пересадку запрацювала станція «Майдан Незалежності», передає Радіо Свобода.

23 лютого офіційний сайт метрополітену повідомляв, що «24 лютого 2014 року за узгодженням з самообороною Майдану Київський метрополітен відчиняє для входу й виходу пасажирів станцію «Майдан Незалежності».

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