Відзавтра столичні школи та дитячі садочки працюватимуть у штатному режимі

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, Департамент освіти і науки, молоді та спорту наголосив, що рішення щодо відвідування дітьми школи приймають батьки, про що мають обов’язково повідомити класного керівника.

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«Крім того, директори загальноосвітніх навчальних закладів продовжують роботу з організації навчально-виховного процесу, належної охорони закладів освіти, проведення позапланових інструктажів з безпеки життєдіяльності та забезпечення організованого та безпечного перебування учнів у навчальному закладі у тому числі в разі затримки їх батьків», - сказано у повідомленні.

Як відомо, з 19 лютого школи та дитсадки, розташовані у центральних районах столиці, не працювали у зв’язку з подіями на Майдані Незалежності та прилеглих до нього територіях.