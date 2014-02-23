У "Свободі" пропонують призначити вибори в Києві на 25 травня

Текст проекту постанови розміщено на сайті парламенту.

Авторами документу є Олег Сиротюк, Андрій Іллєнко, Андрій Мохник, Юрій Сиротюк, Олег Гелевей, Ігор Мірошниченко, Михайло Головко, Олексій Кайда та Олег Осуховський

Як повідомляв УНІАН, 2 червня 2013 року закінчився визначений Конституцією України термін повноважень Київської міської ради та мера столиці.

Обраний у травні 2008 року мер Києва Леонід Черновецький достроково склав свої повноваження 1 червня 2012 року. Його обов'язки виконує секретар Київради Галина Герега.

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30 травня 2013 року Конституційний Суд України оприлюднив рішення, згідно з яким вибори до місцевих рад, а також сільських, селищних і міських голів, обраних на позачергових виборах, відбудуться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень рад або голів, обраних на чергових виборах 31 жовтня 2010 року, тобто – в жовтні 2015 року.

Адміністративні суди визнали Київську міську раду й повноваження секретаря міськради Гереги легітимними до наступних виборів.

Водночас опозиція наполягала на невідкладному призначенні виборів мера Києва та депутатів Київради.