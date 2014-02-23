У Київській міській організації ПР засудили дії представників партії в уряді

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської організації Партії регіонів.

Учасники вшанували пам’ять загиблих в протистоянні на Майдані та обговорили ситуацію, що склалася. Вони засудили дії керівників вищих ешелонів влади від Партії регіонів та наголосили, що ні столична державна адміністрація, ні Київська міська організація Партії регіонів не мають стосунку до подій, що призвели до кровопролиття та людських жертв.

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Виконком рекомендував партійцям провести міську і районні партійні конференції та визначитись щодо перспектив подальшої роботи або саморозпуску організацій.