В парламенті повинні невідкладно визначитися з київськими виборами - Бурмака

Для цього на порядку денному Парламенту повинні бути терміново винесено питання про вибори мера Києва і Київської міської ради. Про це на своїй сторінці в Фейсбук заявила голова Громадської ради при КМДА Марина Бурмака.

«Зараз, під час доленосних змін у нашій державі народні депутати забули про нелегітимність влади в столиці. Києву потрібні законно обрані органи місцевого самоврядування. Кияни неодноразово піднімали це питання, і зараз звертаються до Парламенту терміново проголосувати за проведення виборів Київського мера і міської ради", - вважає Марина Бурмака.

Вона впевнена, що зараз - найкращий час для політиків справами підтвердити свої гучні заяви, і довести, що вони дійсно керуються інтересами киян. Проведення виборів столичної влади одночасно з президентськими буде ефективним і з організаційної точки зору, а також дозволить заощадити бюджетні кошти на проведення цієї демократичної процедури. В даній бюджетної ситуації це дуже важливо.

«Давайте не забувати, що недовіра до влади - один з головних факторів , який вивів громадян на вулиці. І віра в те, що справедливість відновиться, давала людям сили, терпіння і мужність. Столиця потребує легітимної влади, якій довірятимуть кияни!» - нагадує Марина Бурмака.