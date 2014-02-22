Активісти зайняли Подільську РДА в Києві

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВК ”Наступ”, це відбулося вчора близько 18.00.

«Разом із представниками громадських організацій міста Києва активісти проголосили про створення Народної ради Подільського району.

Також активісти змусили голову Подільської райдержадміністрації Крушановського Сергія Івановича написати заяву про вихід із лав Партії регіонів», - йдеться в повідомленні.

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За словами голови ВК ”Наступ” Руслана Секели, ”адміністрацією не може керувати депутат, який підпорядковується партії злочинного режиму Януковича. Сьогодні він не має морального права віддавати будь-які розпорядження чи вказівки киянам, адже його керівник особисто віддавав накази на знищення мешканців столиці”.