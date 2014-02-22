Майдан повністю контролює Київ - Парубій

Про це він сказав зі сцени на Майдані Незалежності сьогодні вночі, повідомляє «Українська правда».

Окрім того, він заявив про вимогу негайної відставки Президента Віктора Януковича. ”Ми вимагаємо, щоб негайно були призначені дочасні вибори, згідно із законодавством”, - сказав Парубій.

”Майдан сьогодні повністю контролює Київ”, - зазначив комендант. ”Нам важливо, і ми вже зараз взяли під контроль увесь урядовий квартал. Сьома сотня Самоборони стоїть у Верховній Раді. У середині Верховної Ради від нас призначений комендантом Максим Бурбак”, - повідомив він.

За словами Парубія, біля ВР знаходиться підрозділ «Правого сектора», Кабмін та Адміністрацію Президента також охороняють сотні Майдану.

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”15-та сотня (охороняє) МВС. Ми сказали міліціонерам, що вони всі можуть переходити на бік Майдану. І ми готові, щоб вони разом з нами здійснювали патрулювання, але як символ вони мають надіти жовто-блакитну стрічку – тоді вони з нами, тоді вони служать Майдану”, - заявив комендант. ”Ми сказали, що всі, хто там є, порядні і чесні, можуть і мають ставати поруч з нами. І вже зараз біля Кабміну 30 молодих хлопців стоять разом з нами для того, щоб здійснювати загальний патруль”, - додав Парубій.

Окрім того, він підкреслив, що всі дії на Майдані мають бути узгоджені з військовим штабом на Хрещатику, 24.