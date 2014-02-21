Вночі у Києві горіли два кіоски

Вночі 21 лютого у Києві сталися пожежі у двох кіосках.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України в столиці, перший виклик надійшов зі Святошинського району о 01:43.

Очевидці поінформували. що по бульв. Ромена Роллана, 9, поблизу 16-типоверхового будинку з металевого кіоску йде густий дим та вириваються язики полум’я. Рятувальники 18-ї пожежно-рятувальної частини впоралися із загорянням о 02:09.

Внаслідок пожежі згоріли двері, закопченими лишилися стіни та стеля приміщення.

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А о 03:06 зайнявся торговий кіоск по вул. Малиновського, 3. Рятувальники оперативно прибули на місце виклику, однак очевидцям вдалося ліквідувати вогонь підручними засобами вже о 03:22, зазначається в повідомленні.

Внаслідок пожежі пошкоджено внутрішню пластикову обшивку на площі 1 кв. м, закопчені стіни та стеля павільйону.

У обох випадках ймовірною причиною пожежі є коротке замкнення електропроводів, повідомили в ДСНС.