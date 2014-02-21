Київський метрополітен сьогодні відновить роботу

Інформація про режим роботи Київського метрополітену 21 лютого 2014 року зазначається на сайті підприємства.

Станції "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" залишаються зачиненими для входу й виходу пасажирів. Зазначені станції працюють лише для пересадки пасажирів з лінії на лінію, йдеться в повідомленні.

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"Київський метрополітен звертається до пасажирів із переконливим проханням зберігати спокій, дотримуватись громадського порядку та правил користування метрополітеном під час поїздки в метро", - застерігають комунальники.