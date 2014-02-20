Більше тисячі активістів на Позняках об'єднуються проти тітушок

Більш як тисяча активістів зібралася в парку «Позняки» для організації загонів з підтримання правопорядку і протидії загонам «тітушок», передає кореспондент УНІАН.

«Ми збираємося для підтримки правопорядку. На Майдан ми поки що не доберемося. Є багато інформації про те, що в Дарницькому районі збираються загони «тітушок». Ми маємо намір їм протистояти», - пояснив у коментарі УНІАН один з активістів.

Він розповів, що люди збиралися локальними компаніями по 10-20 осіб. «Потім об`єдналися в парку у велику групу. Спрацювало сарафанне радіо. Люди з різних джерел дізнаються про місце збору», - уточнив активіст.

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Крім того, як передають кореспонденти УНІАН, близько 200 активістів зібралися під будівлею Дарницької районної адміністрації. Активісти пікетують будівлю РДА і вимагають зустрічі з головою РДА. Частина активістів готові попрямувати до Дарницького райвідділу міліції.

Раніше в районі метро «Бориспільська» в Києві близько 100 активістів заблокували виїзди з будівлі гуртожитку Національної Академії внутрішніх справ України, де, за інформацією активістів, знаходилися курсанти з Харкова, які приїхали для участі в силових акціях на Майдані.

Крім того, на проспекті Бажана в Києві активісти також влаштували контрольно-пропускний пункт на смугах руху вбік міста. КПП було спочатку організовано в районі метро «Позняки» - напроти одного з торговельних центрів. Проте пізніше активісти рушили в район станції метро «Бориспільська» - ближче до в`їзду в місто.