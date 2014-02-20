Кияни запасаються продуктами, в супермаркетах порожніють полиці

Кияни почали скуповувати продукти харчування, з супермаркетів зникають деякі товари.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, в магазинах в Деснянському та Оболонському районах столиці кияни активно скуповують гречку, рис, борошно, олію.

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У деяких супермаркетах з полиць зникли крупи, олія. На касах утворюються черги з десятків покупців.

Люди зазначають, що «роблять запаси продуктів» і аргументують свої дії тим, що бояться нестабільності. Також люди розповідають, що їх лякають повідомлення на телебаченні та в Інтернеті про ситуацію в державі.