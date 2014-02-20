Начальник київського метро пообіцяв піти у відставку, якщо до вечора не запрацює метро - ЗМІ

Начальник Київського метрополітену Володимир Федоренко пообіцяв піти у відставку, якщо підземка не запрацює до вечора, повідомляє Левый берег.

Як пише пише кореспондент видання, Федоренко запропонував журналістам і активістам, які прийшли сьогодні вранці пікетувати адміністрацію підприємства, спуститися в метро і подивитися, що там відбувається і хто там перебуває.

Так Федоренко відреагував на інформацію, що була поширена у ЗМІ, про те, що нібито в метро перевозять ”тітушок” з Позняків на Печерськ.

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Начальник метро запевнив, що йому про це нічого невідомо. Він також відзначив, що в метро немає бійців ”Беркуту”. Журналісти і активісти разом з Федоренком спустяться в підземку, інформує видання.

Також повідомляється, що під час переговорів із пікетниками Федоренко сказав, що піде у відставку, якщо метро не запрацює до вечора. Активісти зажадали від Федоренка, аби він негайно дав команду запустити метро і подав у відставку.

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Федоренко відповів їм, що не може дати таку команду - йому забороняє СБУ.

”Я дзвоню в СБУ, а мені кажуть, що біля готелю ”Козацький” вже 8 убитих і запускати метро не можна”, - сказав він.

Як відомо, метро в Києві не працює вже третій день. Сьогодні адміністрацію метрополітену Києва пікетували близько 50 чоловік.

Як повідомляв УНІАН, за даними Штабу національного спротиву, голова КМДА Володимир Макєєнко сьогодні пообіцяв терміново відновити роботу Київського метрополітену.