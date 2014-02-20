Сьогодні столичне метро запрацює - КМДА

Сьогодні роботу Київського метрополітену буде відновлено, заявляє голова постійної комісії Київради з питань транспорту та зв’язку Дмитро Олійник одразу після завершення сьогоднішньої термінової зустрічі із Головою КМДА Володимиром Макеєнком, його першим заступником Анатолієм Голубченком та заступником КМДА Михайлом Костюком.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київради.

Як зазначається, 19 лютого вказана комісія Київради на засіданні визнала незаконним доручення голови КМДА про негайне зупинення руху поїздів підземки і рекомендувала відновити нормальне функціонування метрополітену.

“Вже сьогодні столичне метро має запрацювати. Коли й без того складається напружена ситуація у Києві, відновлення роботи метро це хоч якась мінімальна стабільність для людей, аби вони могли більш-менш повноцінно переміщуватися столицею” – прокоментував Олійник.

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Разом з тим, сьогодні на сайті КМДА з’явилось звернення голови адміністрації Макеєнка до киян та гостей міста, в якому він наголошує, що «припинення роботи Київського метрополітену є вимушеним заходом за зверненням Служби безпеки України у зв’язку з масовими повідомленнями до різних органів влади про можливі терористичні акти, мінування, перевезення горючих матеріалів». Крім того, за його словами, отримано низку звернень від киян про перебування у метрополітені людей із підозрілою зовнішністю.

«Ми не можемо не зважати на рівень загроз та вимоги безпеки метрополітену, навіть враховуючи необхідність киян користуватися підземкою», - зазначив Макеєнко.

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Голова КМДА наголосив, що за його дорученням міський наземний транспорт продовжує працювати в посиленому режимі.

«Закликаю громадян із порозумінням поставитися до тих заходів, які ми змушені вживати, аби уникнути небезпеки для життя та здоров’я людей», - йдеться в зверненні.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого, близько 16.00 було призупинено роботу. Влада мотивувала це загрозою теракту.