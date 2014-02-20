Всі суди Києва закриваються - депутат

Про це повідомив народний депутат від фракції ”Батьківщина” Павло Петренко.

”Все це відбувається за вказівкою згори. Це вже не надзвичайний стан, а фактично 30-ті роки минулого століття, коли без права на захист невинуватих людей судили прямо в казематах”, - наголосив Петренко, повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина».

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За його словами, така ситуація станом на зараз в Деснянському та Оболонському судах. Всі суди Києва закриваються.