Всі суди Києва закриваються - депутат
12:02, 20 лютого 2014Київ
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До районних судів Києва, які сьогодні мали обирати міру запобіжного заходу для затриманих активістів, масово не привозять затриманих.
Суди масово закриваються
Про це повідомив народний депутат від фракції ”Батьківщина” Павло Петренко.
”Все це відбувається за вказівкою згори. Це вже не надзвичайний стан, а фактично 30-ті роки минулого століття, коли без права на захист невинуватих людей судили прямо в казематах”, - наголосив Петренко, повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина».
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За його словами, така ситуація станом на зараз в Деснянському та Оболонському судах. Всі суди Києва закриваються.
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