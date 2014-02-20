У КДМА ідуть переговори про відновлення роботи метро

Нагадаємо, столичний метрополітен досі не працює.

У Київській міській державній адміністрації ідуть переговори про відновлення роботи київського метрополітену. Про це розповіли співробітники центрального офісу установи, яку прийшли пікетувати кияни. Читайте такожКличко погрожує Макеєнко кримінальною відповідальністю за закриття метро За словами одного зі співробітників, зараз голова КДМА спільно з начальником метрополітену ведуть переговори про відновлення руху. Як повідомляв УНІАН, столична влада з 18 лютого призупинила роботу метро «у зв’язку із загрозою терористичних актів».

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