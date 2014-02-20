У Києві цієї ночі спалили 15 автомобілів

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ГУ ДСНС України у м. Києві.

Перший виклик на пункт зв‘язку чергової частини надійшов о 00:09. Рятувальники 6-ої державної пожежно-рятувальної частини виїхали на вул. Машинобудівну, 15, де на узбіччі дороги палав автомобіль SubaruForester.

В той же час рятувальники Деснянського району боролися з вогнем, що виник у автомобілі VolkswagenGolf біля шістнадцятиповерхівки по вул. Будищанській, 6а.

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Наступні пожежі зареєстровано у Деснянському, Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Подільському, Солом‘янському, Святошинському районах з періодичністю у 20-40 хвилин.

Після 4:00 горіли три автомобілі у Святошинському та Солом‘янському районах.

Причиною пожежі у більшості випадків експерти називають занесення стороннього джерела займання.