Столичне метро не працюватиме сьогодні

Відповідне оголошення розміщено на офіційному сайті КМДА.

«20 лютого у зв'язку із загрозою терористичних актів робота Київського метрополітену залишається припиненою. Наземний транспорт столиці працює в посиленому режимі», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, роботу столичного метро зупинили вдень 18 лютого, коли в Києві відновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників. З вечора 18 лютого і досі “Беркут” штурмує Майдан. Повідомляють про 28 загиблих і тисячі поранених.