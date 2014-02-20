Столичне метро не працюватиме сьогодні
09:33, 20 лютого 2014Київ
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Київське метро сьогодні знову не буде працювати.
Метро не працює / Kateryna Korniienko / facebook.com
Відповідне оголошення розміщено на офіційному сайті КМДА.
«20 лютого у зв'язку із загрозою терористичних актів робота Київського метрополітену залишається припиненою. Наземний транспорт столиці працює в посиленому режимі», - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, роботу столичного метро зупинили вдень 18 лютого, коли в Києві відновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників. З вечора 18 лютого і досі “Беркут” штурмує Майдан. Повідомляють про 28 загиблих і тисячі поранених.
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