Активісти хочуть закликати Київський метрополітен відновити роботу
06:39, 20 лютого 2014Київ
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У Києві очікується акція протесту з вимогою відновити роботу столичного метрополітену.
Метро досі не працює / Kateryna Korniienko / facebook.com
У четвер Київський метрополітен ввічливо попросять відкрити метро і не гнівити киян.
Пропозицію висловив Владислав Майструк, після чого її продублювала сторінка Євромайдану в Facebook з проханням не приходити на акцію з агресією.
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"У четвер, 20 лютого 2014, особисто я, в 12:00 підійду до головного офісу КП "Київський метрополітен" на проспекті Перемоги, 35 (с.м. КПІ). Хочу ввічливо попросити їх відкрити метро і не гнівити киян. Хто зі мною?" - написав Майструк.
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