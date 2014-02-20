Активісти хочуть закликати Київський метрополітен відновити роботу

У четвер Київський метрополітен ввічливо попросять відкрити метро і не гнівити киян.

Пропозицію висловив Владислав Майструк, після чого її продублювала сторінка Євромайдану в Facebook з проханням не приходити на акцію з агресією.

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"У четвер, 20 лютого 2014, особисто я, в 12:00 підійду до головного офісу КП "Київський метрополітен" на проспекті Перемоги, 35 (с.м. КПІ). Хочу ввічливо попросити їх відкрити метро і не гнівити киян. Хто зі мною?" - написав Майструк.