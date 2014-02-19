Кличко погрожує Макеєнко кримінальною відповідальністю за закриття метро
Лідер "Удару" Віталій Кличко заявляє, що новий голова Київської міської державної адміністрації Володимир Макеєнко обов'язково буде нести кримінальну відповідальність за свої незаконні рішення і дії.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Удару».
"Сьогодні місто в облозі. Не оголошуючи надзвичайного стану, влада Януковича його фактично ввели, а тепер, оголосивши так звану "антитерористичну операцію", намагається таке влаштувати і по всій Україні, - підкреслив Кличко. - З-за обмежень руху та нагнітання ситуації люди відправлені під домашній арешт. Кожен киянин - заручник кривавого диктатора. Вперше після фашистської окупації заблоковано і не працює київське метро руйнуються будівлі, що горить Хрещатик. Новопризначений донецький ставленик Януковича скасував дію Конституції для киян", - заявив Кличко .
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Він закликав киян стати на захист столиці, яку влада перетворює в плацдарм для жорстокості і кровопролиття.
Зокрема, Кличко закликав чоловіків прийти на Майдан, а жінок і літніх людей, які хочуть допомогти, - облаштовувати тилову допомогу на Михайлівській площі.