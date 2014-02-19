Кличко погрожує Макеєнко кримінальною відповідальністю за закриття метро

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Удару».

"Сьогодні місто в облозі. Не оголошуючи надзвичайного стану, влада Януковича його фактично ввели, а тепер, оголосивши так звану "антитерористичну операцію", намагається таке влаштувати і по всій Україні, - підкреслив Кличко. - З-за обмежень руху та нагнітання ситуації люди відправлені під домашній арешт. Кожен киянин - заручник кривавого диктатора. Вперше після фашистської окупації заблоковано і не працює київське метро руйнуються будівлі, що горить Хрещатик. Новопризначений донецький ставленик Януковича скасував дію Конституції для киян", - заявив Кличко .

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Він закликав киян стати на захист столиці, яку влада перетворює в плацдарм для жорстокості і кровопролиття.

Зокрема, Кличко закликав чоловіків прийти на Майдан, а жінок і літніх людей, які хочуть допомогти, - облаштовувати тилову допомогу на Михайлівській площі.