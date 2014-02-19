Транспортна комісія Києва: Макеєнко закрив Метро незаконно

Транспортна комісія Києва підтримала вимогу до глави КМДА Володимиру Макеєнко відновити роботу метрополітену, бо його рішення є незаконним, повідомляє Українська правда.

Відповідне рішення було прийнято на виїзному засіданні, повідомляє депутат Київради Олексій Давиденко.

За його словами, новий глава КМДА Володимир Макеєнко намагався зірвати засідання, телефонуючи членам транспортної комісії телефоном з вимогою негайно перенести збори транспортників столиці.

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На засіданні Комісія вирішила:

"Письмового розпорядження голови КМДА на закриття стратегічного об'єкта - Київського Метрополітену не існує, а значить рішення про закриття метро по суті незаконно".

"Існує підписане доручення глави КМДА Макеєнка, яке не є достатнім документом для зупинки метрополітену", - сказано в рішенні.

"Рішення комісії - рекомендувати негайно скасувати незаконне доручення про закриття Київського Метрополітену" , - сказано в документі.

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Крім того, комісія ухвалила рішення "рекомендувати негайно припинити використання великогабаритного комунального транспорту для блокування вулиць і проїздів" .

Рішення підписано главою транспортної комісії Дмитром Олійником, який є заступником голови Федерації Роботодавців України .

Глава Федерації Роботодавців України - Дмитро Фірташ.