Кияни зможуть їздити в наземному транспорті безкоштовно, поки не відновлять роботу метро - КМДА
Розпорядження КМДА поширюється як на тролейбуси і автобуси КП ”Київпастранс”, так і маршрутки цього підприємства.
Безкоштовний проїзд в наземному комунальному транспорті столиці діятиме до моменту відновлення роботи метрополітену.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА.
Дія відповідного розпорядження розповсюджується як на тролейбуси і автобуси КП “Київпастранс”, так і маршрутки цього підприємства.
Як зазначається, безкоштовні перевезення також має забезпечити маршрутне таксі КП “Київпастранс”.
Наразі Департамент транспорту перевіряє виконання відповідного розпорядження КМДА щодо перевезення у міському пасажирському транспорті киян та гостей міста.
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Також в КМДА повідомили, що Департамент транспорту звернувся до приватних перевізників, які обслуговують маршрути столиці, з ініціативою також перевозити пасажирів безкоштовно.
Як повідомляв УНІАН, столична влада з 16-ї години вівторка 18 лютого призупинила роботу метро «у зв’язку із загрозою терористичних актів».
Сьогодні, 19 лютого, в КМДА заявили, що Київський метрополітен залишатиметься зачиненим.
«Рух буде відновлено одразу після стабілізації ситуації в Києві, про що буде повідомлено додатково», - підкреслюється в повідомленні.