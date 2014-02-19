Кияни масово зносять продукти харчування і теплий одяг до Михайлівського монастиря.

Як передає кореспондент УНІАН, люди йдуть пішки з боку вулиць Володимирської, Великої Житомирської та Андріївського узвозу.

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Автомобілем проїхати до Михайлівського собору неможливо. Зокрема в районі Львівської площі та на розі вулиць Волдимирської та Великої Житомирської стоять співробітники ДАІ, озброєні автоматами. Вони пропускають лише громадський транспорт та поодинокі автомобілі, якщо людям потрібно їхати у справах від Михайлівської площі. Зокрема кореспондент УНІАН став свідком, що жінку на легковому автомобілі пропустили до лікарні.