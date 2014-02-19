У Києві за добу горіли 18 автомобілів

У столиці минулої доби горіли 18 автомобілів.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Києві.

«Протягом доби пожежно-рятувальні підрозділи 14 разів здійснювали виїзди на гасіння пожеж. 18 автомобілів палали за добу у шести районах міста», - йдеться в повідомленні.

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Найбільше займань авто сталося в Деснянському районі. Також рятувальники гасили пожежі в Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Голосіївському та Солом’янському районах.

Усі загоряння були оперативно ліквідовані, запевняють в ДСНС.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки у всіх випадках наразі встановлюються. Загиблих та постраждалих в результаті займань немає