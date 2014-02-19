В'їзди в Київ перекриті піском та вантажівками, на дорогах кілометрові затори

У двох місцях перекрито Бориспільську трасу, із 4-ох смуг вільна лише одна, йдеться у сюжеті ТСН.

Так само лише однією із 4-ох смуг пускають до Києва з Броварів. Броварський КПП можна об'їхати через сусідні села. Варшавська траса на виїзді з Гостомеля у бік Києва засипана піском.

Перегороджена вантажівками Житомирська траса. Легковики пускають узбіччям. Частково перекрита Одеська траса. На виїзді з Обухова стоять три БТРи, а також машини з піском і камінням.

ДАІ пропускає лише легкові автівки і маршрутки після ретельної перевірки. Вільний в'їзд до Києва лише з боку Вишгорода. Нагадаємо, вчора ДАІ почало перекривати вулиці в центрі Києва та пропускало лише з пропискою в цьому районі. Свої дії правоохоронці пояснювали антитерористичним наказом.