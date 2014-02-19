Незважаючи на заяву КМДА, у громадському транспорті вимагають плату за проїзд

Як передає кореспондент УНІАН, в автобусах маршруту №55 працюють кондуктори, які вимагають від пасажирів оплатити проїзд.

На заперечення щодо того, що проїзд має бути безоплатним, кондуктори відповідають, що нічого не знають і пропонують звертатися "до начальства".

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Нагадаємо, вчора прес-служба КМДА поширила повідомлення, що за дорученням голови КМДА Володимира Макеєнка міський наземний транспорт працює в посиленому режимі безкоштовно.

Від учора з 15:55 у Києві не працює метрополітен.