Мобільний зв'язок у центрі Києва працює з перебоями через пожежу в Будинку профспілок - оператори

У центрі Києва через пожежу, що сталася в Будинку профспілок на Майдані Незалежності, спостерігаються перебої в роботі мобільного зв`язку, йдеться в офіційному повідомленні оператора «МТС Україна» у соціальній мережі Facebook.

«У зв`язку з пожежею в Будинку профспілок, яка пошкодила обладнання базових станцій, в центрі Києва спостерігаються складнощі з мобільним зв`язком», - сказано в повідомленні.

За даними компанії, через ускладнений доступ до центру міста технічні фахівці шукають альтернативну можливість забезпечення зв`язку.

При цьому в компанії «Київстар» зазначають, що мережа оператора в центрі Києва в цілому працює в нормальному режимі.

«Проте у зв`язку з повним відключенням вузлової базової станції в Будинку профспілок на вул. Хрещатик, пошкодженням оптоволоконних ліній і, як наслідок, відсутністю зв`язку з кількома прилеглими станціями, в центрі міста можливе епізодичне зниження рівня сигналу», - цитує прес-служба директора з корпоративних зв`язків Михайла Шуранова.

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За його словами, технічні фахівці компанії намагаються компенсувати зниження роботоздатності деяких елементів мережі за рахунок сусідніх базових станцій, перенаправляючи їх і розширюючи потужності.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві відновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників. З вечора і дотепер ”Беркут” штурмує Майдан. Повідомляється про десятки загиблих і більше тисячі поранених.

Сьогодні о першій годині ночі прес-секретар ”Свободи ” Олександр Аронець на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук заявив, що ”Беркут” підпалив Будинок профспілок. ”Профспілки горять. Намагаємося загасити. ”Беркут”намагається залізти всередину через другий поверх”, - написав він.

”Беркут” потрапив у Профспілки . На 6 поверсі”, - додав він пізніше.

О першій ночі вогонь у Будинку профспілок поширився на 3-й і 4-й поверхи, люди хотіли вистрибувати з вікон. Активісти натягнули брезент, щоб люди змогли залишити будівлю, вистрибнувши з вікон.

Очевидці заявляли, що ”Беркут” всередині будівлі кидає ”коктейлі Молотова”.