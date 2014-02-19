У Києві щоденно ловлять понад 30 п'яних водіїв

Про це УНІАН повідомили у столичному управлінні ДАІ.

Лише за останню добу інспектори ДАІ затримали 38 нетверезих водіїв.

Також в столиці за добу за перевищення швидкості до відповідальності притягнуто 177 водіїв, за невиконання вимог дорожніх знаків та розмітки – 101, порушення правил зупинки і стоянки – 39, без необхідних документів керували автіками – 22.

Крім того, співробітники ДАІ виявили 20 пішоходів-порушників, а за порушення правил проїзду пішохідних переходів притягнуто до відповідальності 42 водія.

За добу було зареєстровано 2 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 3 людини отримали травми, йдеться в повідомленні.

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Крім того, ДАІ нагадує, що з метою забезпечення безпеки громадян і громадського порядку, запобігання та припинення правопорушень, з 19 лютого діють обмеження в русі транспорту, у тому числі й громадського, при в’їзді до міста Києва.

Також Державтоінспекція радить киянам та гостям міста уникати поїздок на автотранспорті до центральної частини міста, оскільки проведення численних масових заходів не дозволить автомобілістам скористатись вулицями розташованими у центрі.