Мітингувальники встановили ворота на вулиці Михайлівській
На Майдан Незалежності можна дістатися тролейбусами № 16 і 18.
Як передає кореспондент УНІАН, вулиця Софійська та Мала Житомирська не перекриті мітингувальниками і по ним курсують тільки дві маршрутки.
Тролейбуси до Майдану Незалежності не доїжджають. Також перекриті усі під`їзди до Майдану для приватного транспорту. На вулиці Михайлівській мітингувальники облаштували ворота з елементів залізного паркану, смітників та підручного приладдя. За воротами невеликими купками складена бруківка.
На Михайлівській перебувають кілька сотень активістів.
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На підходах до Майдану чергують карети “швидкої допомоги”.
Як повідомляв УНІАН столична влада з 16-ї години вівторка 18 лютого призупинила роботу метро.