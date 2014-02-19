Мітингувальники встановили ворота на вулиці Михайлівській

Як передає кореспондент УНІАН, вулиця Софійська та Мала Житомирська не перекриті мітингувальниками і по ним курсують тільки дві маршрутки.

Тролейбуси до Майдану Незалежності не доїжджають. Також перекриті усі під`їзди до Майдану для приватного транспорту. На вулиці Михайлівській мітингувальники облаштували ворота з елементів залізного паркану, смітників та підручного приладдя. За воротами невеликими купками складена бруківка.

На Михайлівській перебувають кілька сотень активістів.

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На підходах до Майдану чергують карети “швидкої допомоги”.

Як повідомляв УНІАН столична влада з 16-ї години вівторка 18 лютого призупинила роботу метро.