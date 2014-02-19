Метро залишається закритим, киян закликають не користуватися приватним транспортом у центрі столиці - КМДА
Сьогодні, 19 лютого, робота Київського метрополітену залишатиметься призупиненою у зв’язку із загрозою терористичних актів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
«Рух буде відновлено одразу після стабілізації ситуації в Києві, про що буде повідомлено додатково», - підкреслюється в повідомленні.
Департамент транспортної інфраструктури КМДА звертається до мешканців
столиці з проханням за можливості утриматися від користування приватним
транспортом, особливо у центрі столиці та прилеглих районах, а також
планувати поїздки з використанням виключно наземного пасажирського
транспорту.
Як зазначили в прес-службі, за дорученням голови КМДА Володимира Макеєнка міський наземний транспорт працює в посиленому режимі. Залучено резервну кількість рухомого складу та організовано додаткові маршрути від всіх зупинок
метрополітену.
«У ситуації, яка склалася в місті Києві, я закликаю всіх із порозумінням поставитися до тих заходів, які ми змушені були вжити. Всі наші дії спрямовані на збереження життя та здоров’я громадян, забезпечення сталої життєдіяльної міста», – сказав Макеєнко.