Метро залишається закритим, киян закликають не користуватися приватним транспортом у центрі столиці - КМДА

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Рух буде відновлено одразу після стабілізації ситуації в Києві, про що буде повідомлено додатково», - підкреслюється в повідомленні.

Департамент транспортної інфраструктури КМДА звертається до мешканців

столиці з проханням за можливості утриматися від користування приватним

транспортом, особливо у центрі столиці та прилеглих районах, а також

планувати поїздки з використанням виключно наземного пасажирського

транспорту.

Як зазначили в прес-службі, за дорученням голови КМДА Володимира Макеєнка міський наземний транспорт працює в посиленому режимі. Залучено резервну кількість рухомого складу та організовано додаткові маршрути від всіх зупинок

метрополітену.

«У ситуації, яка склалася в місті Києві, я закликаю всіх із порозумінням поставитися до тих заходів, які ми змушені були вжити. Всі наші дії спрямовані на збереження життя та здоров’я громадян, забезпечення сталої життєдіяльної міста», – сказав Макеєнко.