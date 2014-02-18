Наземний транспорт столиці працюватиме до останнього пасажира - КМДА
22:17, 18 лютого 2014Київ
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У зв’язку із призупиненням роботи столичного метрополітену та значним потоком людей за дорученням голови Київської міської державної адміністрації Володимира Макеєнка роботу наземного комунального транспорту продовжено на 3 години.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
”У Департаменті транспортної інфраструктури здійснюється постійний моніторинг та контроль за ситуацією на маршрутах громадського транспорту. У разі необхідності роботу комунального транспорту буде подовжено більше, ніж на три години. У профільному Департаменті додали, що міський транспорт працюватиме до останнього пасажира”, - сказано в повідомленні.
Також у Департаменті транспортної інфраструктури повідомили, що додаткові маршрути було організовано за напрямком руху метрополітену, а на найзатребуваніших маршрутах – збільшено кількість рухомого складу.
Зранку 19 лютого громадський транспорт розпочне роботу за звичайним графіком.
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