Наземний транспорт столиці працюватиме до останнього пасажира - КМДА

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

”У Департаменті транспортної інфраструктури здійснюється постійний моніторинг та контроль за ситуацією на маршрутах громадського транспорту. У разі необхідності роботу комунального транспорту буде подовжено більше, ніж на три години. У профільному Департаменті додали, що міський транспорт працюватиме до останнього пасажира”, - сказано в повідомленні.

Також у Департаменті транспортної інфраструктури повідомили, що додаткові маршрути було організовано за напрямком руху метрополітену, а на найзатребуваніших маршрутах – збільшено кількість рухомого складу.

Зранку 19 лютого громадський транспорт розпочне роботу за звичайним графіком.