У магазинах Києва зникли хліб та продукти першої необхідності

Після початку штурму Майдану люди в Києві стихійно почали скуповувати хліб і продукти першої необхідності.

Так, з магазинів зникли молоко, яйця, і навіть туалетний папір.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у магазинах мережі "АТБ" та "Сільпо" купити хліб неможливо.