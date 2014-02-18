У магазинах Києва зникли хліб та продукти першої необхідності

21:34, 18 лютого 2014
Київ
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Після початку штурам Майдану з магазинів у Києві зникли продукти першої необхідності.

Из магазинов пропал хлеб / Богдан Бородийчук

Після початку штурму Майдану люди в Києві стихійно почали скуповувати хліб і продукти першої необхідності.

Так, з магазинів зникли молоко, яйця, і навіть туалетний папір.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у магазинах мережі "АТБ" та "Сільпо" купити хліб неможливо.

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