У магазинах Києва зникли хліб та продукти першої необхідності
21:34, 18 лютого 2014Київ
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Після початку штурам Майдану з магазинів у Києві зникли продукти першої необхідності.
З магазинів зник хліб / Богдан Бородійчук
Після початку штурму Майдану люди в Києві стихійно почали скуповувати хліб і продукти першої необхідності.
Так, з магазинів зникли молоко, яйця, і навіть туалетний папір.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, у магазинах мережі "АТБ" та "Сільпо" купити хліб неможливо.
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